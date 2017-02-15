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Ремонт дамбы в Оровилле предположительно обойдётся в 200 миллионов долларов

15.02.2017 - 17:50

Новости США. В США подсчитали, сколько стоит ремонт дамбы в Оровилле.

По предварительным данным, это обойдется в 200 миллионов долларов.

План ремонта уже разрабатывается, но приступить к работам пока невозможно. Нужно ждать, когда уйдут талые воды. А пока власти Калифорнии обратились за помощью к президенту США.

В штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуировано около 200 тысяч человек.

Некоторые местные жители уже вернулись в свои дома. Так как уровень воды на аварийной плотине постепенно снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

 

 

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