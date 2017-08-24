Ремонт моста в парк Горького на улице Купалы закончат к 1 сентября

Новости Беларуси. Идет активная реконструкция пешеходного моста через Свислочь со стороны улицы Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он построен в 1968 году и с этого времени изрядно износился.

На мосту обновят фасад, покрасят перила, уложат новый асфальт. Ремонт обойдется в 50 тысяч рублей. Завершить его планируют к 1 сентября. А если погода будет солнечной, то и раньше.

Евгений Фей, заместитель директора ГП «Горавтомост»:

Планируем поменять асфальтобетонное покрытие, и останутся только покрасочные работы.