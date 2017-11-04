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Ремонт водопроводных и канализационных труб, сухие деревья возле домов: какие проблемы помог решить прямой диалог с властью в Могилёве?

04.11.2017 - 15:22

Новости Беларуси. Ну а по всей стране сегодня вновь готовы были выслушать каждого белоруса со своей проблемой. Прямой диалог власти с населением продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционные прямые линии прошли в администрациях всех уровней. Активны были жители Могилева. 

Такой ответ после своего обращения услышал Анатолий Федосеев. В подвале его дома уже как полгода протекают трубы – водопроводные и канализационные.

Анатолий Федосеев, житель Могилёва:
Здесь разорвано, здесь. А там очень огромная труба, и просто плывет вниз. Отколота от стояка и просто плывет. Вы сейчас можете слышать, как все это будет происходить.

Чтобы прочувствовать проблему, нужно побывать внутри подвала. В нем даже черви завелись. 

Юрий Прокопенко, СТВ:
Здесь нужно внимательно смотреть под ноги. Везде капает. Грязь и очень неприятный едкий запах. Хочется свежего воздуха.

После звонка на прямую линию в горисполком коммунальщики тут же снова пришли по проблемному адресу.

Игорь Колпаков, заместитель начальника ЖЭУ №7 Могилёва:
Почему не делали раньше.. при наличии материалов работы будут выполнены полностью. Надо менять лежаки и делать замены двух стояков. Это сделаем за день.   

ЖКХ, строительство, дороги – основные темы звонков на прямые линии. Не только в Могилевской области, но и по всей стране отмечается снижение количества жалоб. В Могилевском горисполкоме было сегодня 18 звонков. Но и их могло быть меньше, если бы проблемы людей слышали на местах. И даже не представители власти, а исполнители.

Александр Потёмкин, первый заместитель председателя Могилёвского горисполкома:
Мы хотим и ставим работу на тот уровень, чтобы люди, когда обращаются в ЖЭУ, вопросы должны решаться оперативно и качественно.

Ускорить решение по своей проблеме решила и Елена Кравцова. Возле ее дома растет несколько сухих берез. В случае сильного ветра деревья могут упасть. На ее дом, а рядом еще и линия электросетей. Обращения в зеленхоз были малоэффективны. 

Елена Кравцова, житель Могилёва:
Меня там услышали. Сказали, что в вопросе разберутся. Говорила с Александром Георгиевичем Потемкиным. Сказал, что вопрос решат и закроют. Вот и вы приехали. 

Острых вопросов у жителей Могилева еще хватает. И прямой диалог власти с народом действенный способ решения проблем. Чиновники получают возможность лучше узнавать проблемы людей. А люди оперативно решать свои проблемы. Это уже доказано.

Ремонт водопроводных и канализационных труб, сухие деревья возле домов: какие проблемы помог решить прямой диалог с властью в Могилёве?

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