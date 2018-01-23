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Ремонтировать набережную вдоль Коммунистической начнут в июне

23.01.2018 - 00:09

Новости Беларуси. Легендарную набережную ожидает масштабная реконструкция. В июне со стороны улицы Коммунистической от проспекта Независимости до Янки Купалы работы здесь хватит не одному десятку строителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше чем за полвека износились инженерные сети, пришла в негодность береговая линия, да и парапет требует обновления. Во время ремонта на пешеходных дорожках планируют положить тротуарную плитку. А урны, скамейки и светильники сделают в классическом стиле.

Ремонтировать набережную вдоль Коммунистической начнут в июне

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