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Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе: движение восстановлено

08.12.2017 - 11:10

Новости Беларуси. 7 декабря на остановочном пункте Роща главного хода Минск-Барановичи произошла авария.

По информации БелЖД, произошел выход из строя путевой техники – состав сошел с рельсов. Ремонтный поезд ехал к месту проведения путевых работ.

Фото: vk.com/belrailway

Это вызвало задержку в движении поездов, так как был полностью перекрыт главный ход. Поезда шли в обход. Через некоторое время ход движения составов на участке был восстановлен.

Пострадавших нет.

В начале декабря в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда «Минск – Запорожье» (подробности здесь).

Фото: vk.com/belrailway

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