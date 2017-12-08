Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе: движение восстановлено

Новости Беларуси. 7 декабря на остановочном пункте Роща главного хода Минск-Барановичи произошла авария.

По информации БелЖД, произошел выход из строя путевой техники – состав сошел с рельсов. Ремонтный поезд ехал к месту проведения путевых работ.

Фото: vk.com/belrailway

Это вызвало задержку в движении поездов, так как был полностью перекрыт главный ход. Поезда шли в обход. Через некоторое время ход движения составов на участке был восстановлен.

Пострадавших нет.