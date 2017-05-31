Решение говорит об уверенности в дальнейшей стабильности на валютном рынке: с 1 июня в Беларуси можно будет купить валюту без паспорта

Сейчас на наличном валютном рынке установилась достаточно стабильная ситуация. Население уже много месяцев подряд остается чистым продавцом наличной валюты,

при этом объемы ее продажи не слишком изменяются.

Эксперты полагают, что принятое решение об отмене идентификации личности при покупке валюты говорит об уверенности в дальнейшей стабильности на валютном рынке. Однако, нужно помнить, что при операциях с крупными суммами денег – начиная с 1 тысячи базовых,