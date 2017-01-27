новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Решение по делу об отстранении белорусских тяжелоатлетов от Олимпиад будет принято до 3 марта

27.01.2017 - 20:37

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ходом резонансного дела о белорусских спортсменах, в организме которых по ранее сделанным заявлениям Международного олимпийского комитета были обнаружены запрещенные вещества.

27 января в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне состоялись слушания

по рассмотрению иска Белорусского тяжелоатлетического союза к Международной федерации тяжелой атлетики.

Судом была рассмотрена апелляция белорусской стороны относительно годичного отстранения национальной команды от спортивной деятельности за допинговые нарушения, допущенные на Олимпиадах в Лондоне и Пекине. Окончательный вердикт пока не вынесен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, информация с решением будет направлена сторонам до 3 марта.

Решение по делу об отстранении белорусских тяжелоатлетов от Олимпиад будет принято до 3 марта

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусские тяжелоатлеты вернулись с чемпионата мира с максимальным количеством олимпийских лицензий
Белорусские тяжелоатлеты вернулись с чемпионата мира с максимальным количеством олимпийских лицензий
Николай Новиков завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тбилиси
Николай Новиков завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тбилиси
12 апреля в Тбилиси стартует ЧЕ по тяжелой атлетике
12 апреля в Тбилиси стартует ЧЕ по тяжелой атлетике: состав белорусской нацкоманды и задачи
Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике завершился 14 марта в Стайках
Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике завершился 14 марта в Стайках
Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике
Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике: итоги третьего соревновательного дня
В Стайках продолжается чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике
В Стайках продолжается чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике
Республиканский Кубок по тяжелой атлетике стартовал в Беларуси
Республиканский Кубок по тяжелой атлетике стартовал в Беларуси
Женская сборная Беларуси по тяжелой атлетике готовится к ближайшим чемпионатам Европы и мира
Женская сборная Беларуси по тяжелой атлетике готовится к ближайшим чемпионатам Европы и мира
Все новости по теме Тяжелая атлетика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru