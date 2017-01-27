Решение по делу об отстранении белорусских тяжелоатлетов от Олимпиад будет принято до 3 марта

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ходом резонансного дела о белорусских спортсменах, в организме которых по ранее сделанным заявлениям Международного олимпийского комитета были обнаружены запрещенные вещества.

27 января в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне состоялись слушания

по рассмотрению иска Белорусского тяжелоатлетического союза к Международной федерации тяжелой атлетики.

Судом была рассмотрена апелляция белорусской стороны относительно годичного отстранения национальной команды от спортивной деятельности за допинговые нарушения, допущенные на Олимпиадах в Лондоне и Пекине. Окончательный вердикт пока не вынесен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.