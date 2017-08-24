Республиканский педсовет: какой быть белорусской школе, сколько должен зарабатывать педагог и к чему вести, тех кого он воспитывает

Новости Беларуси. Какой быть современной белорусской школе, роль учителя и конечная цель его работы, сколько должен зарабатывать педагог и к чему вести, тех кого воспитывает? Искать ответы на эти вопросы 24 августа пришлось самим учителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске на Большой педсовет собрались около 1000 человек: это педагоги, директора школ, представители высшего руководства страны. Участие в дискуссии принял и Президент. У Александра Лукашенко подрастает сын-старшеклассник, поэтому глава государства как родитель тоже сталкивается с многими нюансами учебного процесса.

И вот сегодня в формате открытого разговора без преувеличения решался вопрос: «По какому пути дальше будет развиваться белорусское образование?» Такой своеобразный открытий урок перед началом года.

Об основных акцентах разговора в видеоинформации.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.