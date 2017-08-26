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Реставратор, изготовитель творога и пасечник: новые специальности и кружки появятся в Минской области

26.08.2017 - 17:34

Новости Беларуси. Подготовку по нескольким новым специальностям начинают в этом учебном году в ССУЗах Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Борисовском строительном лицее впервые провели набор в группу реставраторов. А в Слуцком колледже пищевой промышленности будут обучать изготовителей творога. Некоторое время профессия была не востребована, теперь же предприятия готовы платить хорошие деньги такому специалисту.

О развитии образования столичного региона и планах на будущее говорили 26 августа педагоги Минской области.

На традиционный августовский педсовет собрались преподаватели из всех районов. Коллеги обсудили широкий круг вопросов, но обновленные учебные программы стали основной темой дискуссии.

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:
Программы переработаны, программы упрощены, программы с учетом межпредметных связей, что очень и очень важно. Следует сказать, что педагоги сегодня легко адаптировались и будут преподавать с первого сентября. Они к этому подготовлены.

Но говорить о том, как программы будут уже внедряться, сегодня рано, надо поработать хотя бы один учебный год.

Темой к обсуждению также стала занятость учеников во внеурочное время. В школах и колледжах Минской области будут работать различные кружки. В некоторых детей научат печь хлеб по старинным традициям и даже разводить пчел.

Реставратор, изготовитель творога и пасечник: новые специальности и кружки появятся в Минской области

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