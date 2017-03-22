Рейсовый автобус врезался в грузовик в Жодино

Новости Беларуси. Рейсовый автобус врезался в грузовик Iveco. Авария произошла в Жодино во вторник вечером.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

Требовалась помощь в извлечении пострадавшего. К месту ДТП были направлены подразделения МЧС. На месте находились бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГАИ. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулся с автобусом «Радимич». В салоне автобуса находился 1 пассажир, не пострадал.

Водителя автобуса с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.