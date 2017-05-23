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Рейтинг салонов красоты Минска: 150 объектов, интерактивная карта, оценки от 1 до 5

23.05.2017 - 20:54

Новости Беларуси. В Минске составили рейтинг салонов красоты. Специалисты внесли 150 объектов на интерактивную карту города с оценками от 1 до 5. Интересовало все: от чистоты и наличия необходимого оборудования до внешнего вида и компетентности работников.

Высший балл получили 15 % объектов.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Поступают жалобы на качество обслуживания в парикмахерских. Количество обращений стало расти, поэтому приняли решение составить такой рейтинг.

Разместили его в открытом доступе, чтобы наши жители знали, в какую парикмахерскую можно пойти.

Отмечаем недостатки. Даем рекомендации на устранение тех недостатков, которые выявляем. И в то же время никаких штрафных санкций к субъектам хозяйствования не применяется.

Как утверждают специалисты, мониторинг проводится скорее для анализа и устранения недостатков. Такая форма контроля поможет повысить имидж объектов индустрии красоты города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рейтинг салонов красоты Минска: 150 объектов, интерактивная карта, оценки от 1 до 5

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