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Резкое похолодание ожидается в Беларуси с 25 января

23.01.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Синоптики советуют минчанам подготовиться к резкому похолоданию. На утепление – не более суток. 24 января погода еще будет хмурой и ветреной. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой снег, слабые туман и гололед. Температура воздуха до -4ºС, днем около 0°С.

А вот 25 января ожидается вторжение арктического воздуха, давление начнет расти, а температура – падать.

Уже к вечеру похолодает до -11ºС. 26 января наступит штиль, ночью ударят настоящие холода: -14-16°С, максимальная тепература днем -6-8°С. Однако морозный перерыв будет недолгим, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже к выходным снова потеплеет.

Резкое похолодание ожидается в Беларуси с 25 января

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