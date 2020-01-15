«Результат у нас очень хороший». Экипаж Сергея Вязовича финишировал вторым на 9-м этапе «Дакара»
Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» финишировал вторым на девятом этапе «Дакара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке
Капотный МАЗ Сергея Вязовича проиграл лидеру гонки россиянину Андрею Каргинову всего 3 минуты и 19 секунд. Этот результат позволил команде Вязовича закрепиться в тройке лидеров в генеральной классификации.
Два других белорусских экипажа также выступили на максимуме возможного. Вишневский стал 7-м и идёт 9-м в общей квалификации, Василевский пришёл 11-м на этом этапе и такое же место он занимает в итоговом зачёте.
Александр Василевский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Проехали, я думаю, неплохо. Не знаю, как там остальные, сзади, по-моему, нас уже никто не подвинет. Прошли дорогу хорошо, машина не подвела, прошли стабильно, постоянно практически «максималка». Я думаю, результат у нас сегодня очень хороший.
Легендарный ралли-марафон продолжается, впереди медальная развязка. Напомним, завершится ралли-рейд 17 января.
Сильный ветер прервал заезд. На 10-м этапе ралли «Дакар» блистали россияне
Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» продолжает выступление на ралли-марафоне «Дакар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 из 12 этапов уже позади. Сегодняшняя гонка обещала быть очень непростой. Постарались организаторы, которые придумали интересную навигацию. Да и ландшафт обещал сюрпризы, спецучасток на сегодняшнем заезде – один из самых протяженных на нынешнем «Дакаре». Но коррективы в проведение гонки внесла погода.
Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке
Экипажи провели в пути более 2-х часов. После чего из-за сильного ветра, который разгулялся в песках Аравийской пустыни, заезд пришлось прервать. По итогам этого усеченного этапа весь подиум достался россиянам Шибалову, Сотникову и Николаеву.
Вязович о «Дакаре»: «Оптимальный результат – это МАЗ на трёх первых ступенях пьедестала»
К сожалению, экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто» на трассе не блистали. Алексей Вишневский стал 11-м, Александр Василевский – 17-й, а Сергей Вязович оказался лишь 19-м. Между тем капотный МАЗ Вязовича сумел сохранить третью позицию в общем зачете.