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Результативная игра: минский «СКА» одержал победу над волейболистами «Гомеля»

12.04.2018 - 16:28

Новости Беларуси. В чемпионате страны по гандболу прошла встреча минского «СКА» и «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Несмотря на то, что дружина Игоря Папруги не досчиталась трёх основных игроков, в обоих таймах очковый перевес был на ее стороне. Матч вообще получился крайне результативным – суммарно соперники поразили ворота друг друга 78 раз. Успешнее предсказуемо были армейцы – 41:37.

Игорь Папруга, гланый тренер ГК «СКА-Минск»:
Я думаю, что мы собрались после отрыва в сборную, мы посмотрели, кто в какой форме. Учитывая наши кадровые проблемы, мы просто провели ревизию своего «хозяйства».

Сергей Цыганков, главный тренет ГК «Гомель»:
Проигрыш проигрышу рознь, поэтому игра у нас неплохая получилось. Единственное, что у нас не сбыло Левши, травмирован. Поэтому первые 15 минут, тот разрыв в счете, который соперники создали, они удержали его до конца игры. Больших проблем к ребятам нет. Есть по игре, по самоотдаче – нет.

Следующий матч СКА в рамках чемпионата Беларуси состоится в Бресте. Тут минчане будут выяснять отношения со своим главным конкурентом – БГК имени Мешкова. Ну а ближайшие выходные армейцы проведут в Эстонии, где выйдут на площадку в «финале четырёх» Балтийской лиги.

Результативная игра: минский СКА одержал победу над волейболистами Гомеля

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