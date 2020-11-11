Роман Головченко: мы к готовы к проведению чемпионата мира по хоккею. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена
Новости Беларуси. Беларусь полностью готова принять чемпионат мира по хоккею с шайбой, намеченный на 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организационные моменты турнира 11 ноября обсудили в правительстве.
Дмитрий Басков: мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и при этом выступающих против чемпионата мира
Премьер-министр Роман Головченко отметил, что определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата как инструмент шантажа и давления. Но эти деструктивные действия никак не смогут помешать белорусской стороне организовать на должном уровне важное спортивное мероприятие. Единственное, что может скорректировать намеченный план – эпидемиологическая ситуация.
В подготовке к чемпионату мира по хоккею Беларусь вышла на финишную прямую. Реализация билетов на матчи начнется перед Новым годом. У белорусских болельщиков на них будут специальные скидки.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Хочу обратить внимание на то, что попытки дискредитировать Республику Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Республике Беларусь как инструмент определенного шантажа и давления.
Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. Поэтому все призывы, которые иногда раздаются к бойкоту, они несостоятельны и не имеют места.
Тем не менее мы должны быть готовы по алгоритмам действий в случае принятия решения об изменении формата проведения чемпионата, в том числе проведению его полностью на территории Республики Беларусь.
Министерство спорта и туризма заявляет о готовности к такому формату, но очевидно, что для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов.
Кроме того, что Беларусь занимается подготовкой крупного турнира, силы тратить приходится еще на решение ситуации с противниками организации чемпионата именно в Минске. Напомним, Латвия допустила потенциальную невозможность проведения турнира совместно с нашей страной.
Международная федерация хоккея с шайбой создала рабочую группу, в которой специалисты проводят анализ всех потенциальных рисков, касающихся возможности Минска и Риги выступить организаторами турнира. С докладом эксперты должны выступить на следующей неделе. Ранее глава этой международной организации заявил, что они спортивная федерация, а не политическая организация и не могут переносить турнир по политическим причинам.
Напомним, начало проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой запланировано на 21 мая 2021 года.
Хоккеисты минского «Динамо» завершат выездную серию матчем с рижским «Динамо»
Хоккейное минское «Динамо» завершает выездную четырёхматчевую серию. 1 октября «зубры» встречаются с одноклубниками из Риги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Долгое время матч был под вопросом. Во второй половине сентября латвийский клуб накрыло волной коронавируса, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин. Рижане должны были вернуться 5 октября, но местные власти сократили срок изоляции до 10 дней, что позволило сегодняшней игре состояться.
Однако и без COVID-19 хоккейные дела у латышей не очень. Из шести матчей только один оказался победным. Сейчас «Динамо» с тремя очками замыкает турнирную таблицу Запада. У минчан же, наоборот, дела были – лучше не придумаешь.
«Зубры» с 16 очками идут на третьем месте Западной конференции, уступая ЦСКА лишь один балл. Сейчас на счету «бело-синих» шесть побед и ни одного поражения в выездных матчах сезона.
Однако накануне случилось непредвиденное: по приезду в Ригу у всех членов минского клуба взяли тесты на коронавирус, у некоторых спортсменов результат оказался первично положительным, из-за чего участие этих людей в матче стало невозможным. Среди прочих вне игры остался Крэйг Вудкрофт, его на тренерском мостике заменил председатель ФХБ и глава наблюдательного совета клуба Дмитрий Басков.