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Россиянин выехал на встречку и столкнулся с легковушкой в Мядельском районе

Россиянин выехал на встречку и столкнулся с легковушкой в Мядельском районе
Россиянин выехал на встречку и столкнулся с легковушкой в Мядельском районе
Россиянин выехал на встречку и столкнулся с легковушкой в Мядельском районе
Россиянин выехал на встречку и столкнулся с легковушкой в Мядельском районе
Россиянин выехал на встречку и столкнулся с легковушкой в Мядельском районе
Россиянин выехал на встречку и столкнулся с легковушкой в Мядельском районе
27.12.2016 - 17:52

Новости Беларуси. Погода опять преподнесла сюрпризы водителем. На смену дождям пришел мокрый снег, на дорогах стало скользко, а сводки ГАИ области пополнились десятками мелких аварий.

В Мядельском 32-летний гражданин России выехал на встречную, где столкнулся с другим легковым авто.

Кроме вероятного виновника аварии пострадала его пассажирка – 32-летняя женщина.

В больнице оказались два пассажира, находившиеся в другом автомобиле.

По факту аварии проводится проверка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Россиянин выехал на встречку и столкнулся с легковушкой в Мядельском районе

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