Российский космонавт сделал фото Минска из космоса

Новости Беларуси. 12 сентября российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото, на которых изображен Минск из космоса.

Три снимка были размещены на страницах космонавта в социальных сетях.

Сергей Рязанский, космонавт:

Есть туристические города, есть города-курорты, а есть города-Герои... Один из них – Минск. Я знаю, что многие из вас ждали фотографии столицы Республики Беларусь.

Фото: instagram.com/sergeyiss

Многие подписчики Рязанского отмечали, что приятно увидеть любимый город с такой высоты.

«Теперь я знаю, что мой родной город имеет форму бабочки. Буду продвигать это в своём дизайне».

Фото: instagram.com/sergeyiss

Это не первое фото белорусской столицы с такого ракурса.

В начале 2017 года снимками Минска, Гомеля и Бреста из космоса поделился космонавт Олег Новицкий – здесь подробнее.

Сергей Рязанский – летчик-космонавт, Герой России. 28 июля 2017 года отправился на МКС в качестве командира экипажа, в состав которого вошли космонавты из США и Италии, космического корабля «Союз МС-05».