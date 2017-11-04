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Рост 50 % с начала года: золотовалютные резервы Беларуси обновили четырехлетний максимум

04.11.2017 - 13:46

Новости Беларуси. Накопили почти два с половиной миллиарда долларов. Золотовалютные резервы Беларуси вновь обновили четырехлетний максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост с начала года – 50 %. Сегодня золотой запас составляют 7 миллиардов 395 миллионов долларов. Помимо поступления нескольких траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития,  драйверами роста стали экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, улучшение состояния внешней торговли и стабильная ситуация на валютном рынке.

При этом правительство и нацбанк исполняют внешние и внутренние обязательства. Сумма за октябрь составила 700 миллионов долларов.

Рост 50 % с начала года: золотовалютные резервы Беларуси обновили четырехлетний максимум

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