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Рост поставок белорусских агропродуктов в Египет вырос в девять раз в 2017 году

13.06.2017 - 19:38

Новости Беларуси. Самая активная торговля на африканском континенте с Египтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат подсчитал данные этого экспортного направления.

Рост поставок наших агропродуктов вырос в 9 раз по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

При этом экспорт мяса и молока в 2017 году превысил полмиллиона долларов США. Кстати, на ваших экранах самые впечатляющие экспортные статьи с Африкой. Как видите,

Беларусь поставляет на южное полушарие несколько десятков позиций: от тетрадей до удобрений, нефтепродуктов и автомобилей.

Рост поставок белорусских агропродуктов в Египет вырос в девять раз в 2017 году

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