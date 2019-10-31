«Ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность». Президент сменил руководство СК в областях и Минске
Новости Беларуси. В руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске проведена ротация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко. Документ принят в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.
Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. Он занимал должность начальника управления Следственного комитета по Минску.
Столичное управление возглавит Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. На этот освободившийся пост назначен Сергей Удовиков.
Ротация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.
Начальником управления Следственного комитета по Минской области стал Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.
Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Принцип ротации руководящих кадров, определенный главой государства, является наиболее действенным механизмом для предотвращения возможных коррупционных рисков, а также для повышения деятельности руководителей и улучшения их профессионального уровня.
Ранее глава государства озвучил, что власть не должна быть застывшей во времени. Мы этот посыл воспринимаем как необходимость того, что ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность. Жизнь не стоит на месте, мы видим, с какой скоростью трансформируется наше общество, наши реалии, поэтому пытаемся идти в ногу со временем. Наши кадровые решения являются возможностью идти в ногу со временем.
Ротация имеет не только горизонтальную, но и вертикальную составляющую. Руководство Следственного комитета постоянно занимается кадровой работой. Все специалисты, получившие новые должности, – опытные и профессиональные кадры. В ближайшее время они приступят к исполнению обязанностей в новых должностях.
Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей
Новости Беларуси. «Атрибуты следователя»: собственный памятный знак появился у витебских следователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конкурсе проектов победила работа молодого дизайнера Марины Беляковой.
Книга – как олицетворение законности, перчатки, лупа и ручка. Объединяет композицию надпись на латинице: «Суров Закон, но все жё он – Закон».
Это созвучно словам на геральдическом знаке Следственного комитета Беларуси «Закон, Справедливость, Отечество».
Марина Белякова, автор памятного знака:
Атрибуты выбраны были неслучайно. Я хотела отойти от стандартов, не изображать человека, а сделать скульптуру, связанную с предметами. Я очень благодарна, что мне выпал такой шанс, и что моя скульптура стоит в городе.
Владимир Шалухин, начальник УСК по Витебской области:
Открытие памятного знака, который мы посвящаем ветеранам следствия, приурочено к 8 годовщине создания Следственного комитета. Конкурс носил общественный характер, участвовали все, в том числе и наши сотрудники. И отрадно, что победителем конкурса стал молодой специалист, который по-своему, со свежим взглядом посмотрел на профессию следователя.
Всего в конкурсе приняли участие более 20 авторов в возрасте от 13 до 40 лет. Свои версии знака они представили в 27 работах из пластилина, дерева, гипса и бумаги.