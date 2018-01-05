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Рождественский хоккейный турнир: какие матчи пройдут 5 января

05.01.2018 - 11:50

Новости Беларуси. Рождественский международный турнир любителей хоккея 5 января вновь будет радовать болельщиков яркой игрой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Чижовка-Арене» в группе «А» сыграют Швейцария – Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь – Китай. В группе «В»: Чехия – Балканы, Швеция – Россия.

За 14 лет турнир стал доброй традицией. Именно благодаря ему Беларусь вновь заполучила право проведения мирового хоккейного первенства. Это 4 января подчеркнул Президент Беларуси на торжественной церемонии открытия соревнований.

Команда Беларуси стартовала с победы над представителями Объединенных Арабских Эмиратов. Итог игры: 12:7 – в нашу пользу. На счету Президента – три заброшенные шайбы и три голевые передачи. К слову, именно белорусская команда является десятикратным победителем турнира.

Рождественский хоккейный турнир: какие матчи пройдут 5 января

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