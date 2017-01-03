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Рождественский утренник для многодетных семей и детей, достигших больших успехов в учебе, прошел в Минске

03.01.2017 - 20:31

Новости Беларуси. Сказка для умных и любознательных. В Заводском районе столицы прошел Рождественский утренник для многодетных семей и детей, которые достигли больших успехов в учебе. В программе также вкусные подарки и благодарность от главы администрации.

Валера школьник не простой, он – «круглый отличник». В первом классе не учился, сразу экстерном поступил во второй, а сейчас уже в 8, средний бал один из самых высоких в классе. И сегодня его вместе с другими одаренными ребятами пригласили на необычную праздничную елку. 

Валерий Гаротин, учащийся ГУО «Средняя школа № 5 г. Минска»:
Я очень счастлив, раньше никогда не попадал на такие мероприятия.

Накануне Рождества на утренник были приглашены более 400 школьников. Большая елка, сказочные персонажи, концерт от воспитанников театральной студии Дворца детей и молодежи «Золак» и поздравление от главы администрации Заводского района.  

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:
Мы пригласили сюда детей, которые из многодетных семей, для того, чтобы их поощрить за хорошую, успешную учебу, за их выступления.

Оказаться в королевстве кривых зеркал и пообщаться со сказочными персонажами. Наверное, это мечта каждого ребенка. И 3 января во Дворце детей и молодежи «Золак», который переводится как рассвет, эта места исполнилась.

Максим Ханчевский, учащийся ГУО «Средняя школа № 5 г. Минска»:
У всех праздничное настроение, все радостные, ждут какого-то события.

Каждый ребенок в зимние каникулы ждет волшебства, радости и, конечно, подарков. Новый год уже наступил, однако до начала новой четверти в столице запланировано несколько десятков мероприятий. Традиционно до самого Рождества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рождественский утренник для многодетных семей и детей, достигших больших успехов в учебе, прошел в Минске

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