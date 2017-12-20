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Руководитель администрации Фрунзенского района посетил семью Антона Дроздовского, чтобы узнать о здоровье ребёнка

20.12.2017 - 22:20

Новости Беларуси. Каждая жизнь на счету. Во Фрунзенском районе прошёл большой рейд по неблагополучным семьям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Большая комиссия во главе с руководством администрации посетила семью Антона Дроздовского, который осенью чуть было не утонул в Свислочи (подробнее здесь).

В прошлом месяце ребёнка выписали из больницы. 

Сейчас он почти восстановился. Было решено мальчика оставить в семье, но теперь она под постоянным контролем. И это подействовало. Ранее не работавшая мама уже трудоустроилась.

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Главное – это здоровье детей. Если мы чувствуем, что ребёнку комфортно в семье, то хотелось бы, чтобы семья тоже была полноценна.

Руководитель администрации Фрунзенского района посетил семью Антона Дроздовского, чтобы узнать о здоровье ребёнка

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