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Наталья Кочанова помогает в благоустройстве территории вокруг Софийского собора

21.04.2018 - 14:54

Новости Беларуси. Глава государства традиционно задает темп рабочей субботе. Идею провести этот апрельский день в формате, когда руководители госорганов едут на свою малую родину и там наводят порядок, предложил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В родные места сегодня отправилась и глава Администрации Президента. Наталья Кочанова помогает в благоустройстве территории вокруг Софийского собора. Она отметила, что в этот день рада побывать в местах, где прошло детство. И даже поделилась воспоминаниями с журналистами.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Проведение года под эгидой малой родины – это просто замечательная идея. Я посмотрела географию тех людей, которые сегодня разъехались на субботники, это вся наша страна, начиная от городов, заканчивая маленькими деревушками. Это здорово, а провести субботник в этот день, когда все люди вместе собираются для того, чтобы сделать что-то значимое, это великолепная идея.

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