Руководство телеканала СТВ посетило Государственный комитет судебных экспертиз

Государственный комитет судебных экспертиз посетили генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Юрий Козиятко, его заместитель Кирилл Казаков, а также пресс-секретарь и журналисты телеканала. В ходе визита они ознакомились с основными направлениями работы, задачами и функциями Государственного комитета. В рамках встречи было организовано посещение лабораторий исследования наркотических средств, исследования нефепродуктов, проведения элементарного анализа, проведения молекулярно-спектрального-анализа с демонстрацией возможностей высокотехнологичного оборудования, находящегося на вооружении у отечественных экспертов. Кроме того, журналистам представлена для обозрения имеющаяся в Государственном комитете коллекция оружия. При посещении лаборатории баллистических экспертиз им было продемонстрировано оборудование, на котором проводятся исследования оружия. Так, даже самый незначительный след, оставленный на месте происшествия, может помочь в раскрытии преступления.



Источник фото: http://sudexpert.gov.by/ru/index.html

Во время посещения экспертного ведомства Юрий Козиятко с коллегами ознакомился с организацией в Государственном комитете проведения экспертиз наркотических средств и психотропных веществ. Отмечено, что в Республике Беларусь эффективно функционирует система противодействия наркоугрозе, позволяющая в течение нескольких суток установить государственный контроль над оборотом любых представляющих угрозу для здоровья и жизни граждан новых психоактивных веществ и не допустить их распространения на территории нашей страны.



Источник фото: http://sudexpert.gov.by/ru/index.html

В ходе визита состоялось посещение лабораторий обычно закрытых для посетителей, практикующие эксперты рассказали о том, как исследуются нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, вещества неизвестной природы.

Единое экспертное ведомство за без малого 5 лет своего функционирования добилось значительных успехов и продолжает развиваться.



Источник фото: http://sudexpert.gov.by/ru/index.html

Так, в Государственном комитете журналистам «Столичного телевидения» рассказали и о том, что в будущем году будет обеспечена автоматизация генотипоскопических учетов, что позволит повысить оперативность установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

По результатам встречи представители ЗАО «Столичное телевидение» и Государственного комитета судебных экспертиз пришли к договоренности о развитии дальнейшего сотрудничества в информационной сфере.