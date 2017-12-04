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Руслан Алехно о «Золотой коллекции»: зал поет все песни, от первой до последней

04.12.2017 - 19:23

Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» готовится к финальному аккорду. Сейчас идут репетиции номеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители услышат более трех десятков легендарных хитов. Исполнять знакомые и давно полюбившиеся песни часть артистов будет под аккомпанемент Президентского оркестра. За инструменты сядут и сами авторы мелодий – Игорь Лученок, Василий Раинчик, Эдуард Зарицкий. Проект уже стал поистине настоящим передвижным фестивалем. Только за 2017 год шедевры белорусской классики объездили Полоцк, Молодечно, Солигорск, Гомель и Гродно.

Руслан Алехно, певец:
Большое спасибо телеканалу СТВ за этот проект, потому что вот уже год по разным регионам нашей страны проходит с успехом. Этот проект, на который приходят люди, покупают билеты, поют вместе с артистами эти замечательные, всеми любимые песни. Вспоминая себя и свое выступление в Бобруйске – когда зал поет все песни, от первой до последней – это вызывает восторг и уважение.

Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Очень долго готовимся. Практически, в течение года подбирали песни. Это непросто, потому что песни меняются. В последний момент пришел Скорожонок Валера – песню поменяли. Сейчас нужно переписывать оркестровку, делать новые аранжировки. Концерт будет интересный, действительно будет отличное шоу.

Валерий Скорожонок, певец:
Лично я буду петь в заключительном концерте замечательную песню «Балада аб Нарачы» Дмитрия Долголева. Очень красивая песня про самое красивое озеро Беларуси.

Заключительный концерт «Золотой коллекции белорусской песни» пройдет во Дворце Республики 6 декабря. Почти все билеты уже распроданы. Увидеть на экране лучшие номера проекта можно будет 25 декабря на нашем телеканале.

Руслан Алехно о «Золотой коллекции»: зал поет все песни, от первой до последней

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