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«Русской Мадонне» – 50! Александр Лукашенко поздравил с юбилеем певицу Валерию

17.04.2018 - 14:49

Новости России. Её называют «русской Мадонной». А она опровергает это сравнение, аргументируя тем, что совершенно не похожа на американскую звезду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Певица Валерия 17 апреля отмечает юбилей. Народной артистке России исполнилось 50 лет. Как призналась исполнительница, к своему возрасту она относится по-философски и считает, что 50 – это просто цифра в паспорте.

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Валерия входит в число наиболее популярных эстрадных исполнителей. Её концерты собирают аншлаги. Но кроме этого ее еще знают, как человека с большим сердцем. Часть гонораров Валерия отдает на благотворительность.

С юбилеем народную артистку поздравил наш Президент. Александр Лукашенко отметил восхитительный голос и неповторимую манеру исполнения певицы и пожелал здоровья, счастья и благополучия.

Русской Мадонне – 50! Александр Лукашенко поздравил с юбилеем певицу Валерию

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