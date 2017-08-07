новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Трагедия в Орше: мальчик случайно застрелил младшего брата, возбуждено уголовное дело

07.08.2017 - 18:19

Новости Беларуси. Трагедия в Орше. 13-летний подросток случайно застрелил своего младшего брата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчик увидел в руках у старшего брата ружье и попросил его подержать. В результате игры с оружием произошел случайный выстрел и 9-летний ребенок получил ранение. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако медикам спасти ребенка не удалось.  

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Следователи незамедлительно выбыли на место происшествия, где осмотрели дом. В ходе осмотра изъяли ружьё и патроны. В настоящее время назначено экспертное исследование, допрашиваются свидетели, очевидцы. Кроме того, в ходе следствия будет установлена законность хранения оружия, боеприпасов в доме.  

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время идет проверка обстоятельств случившегося.

Трагедия в Орше: мальчик случайно застрелил младшего брата, возбуждено уголовное дело

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

13-летний мальчик случайно застрелил младшего брата в Орше
Фото: vk.com/vitebsk__gai
Ночное ДТП под Чашниками: погибли отец и его шестилетняя дочь
СК проводит проверку по факту гибели шестиклассницы во время урагана в Вилейском районе
Ребенок погиб в результате падения дерева на машину в Вилейском районе
Ребенок погиб в результате падения дерева на машину в Вилейском районе
Чарли Гард
«Наш чудесный маленький мальчик ушел»: смертельно больной малыш Чарли Гард скончался в больнице
11-летний мальчик утонул в Сморгони: тело было найдено в 20 м от берега
11-летний мальчик утонул в Сморгони: тело было найдено в 20 м от берега
Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника
Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника
Пятилетний мальчик погиб под колесами трактора в Лиозненском районе, за рулем был родной дядя
Все новости по теме Гибель детей
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru