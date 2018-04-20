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С 1 мая подорожают услуги сотовой связи МТС

20.04.2018 - 11:20

Новости Беларуси. 19 апреля появилась информация о повышении тарифов МТС.  

Как сообщается на сайте МТС, с 1 мая 2018 года стоимость услуг сотовой связи подорожает на 3%. Отмечается, что изменение обусловлено необходимостью повышать качество оказываемых услуг. Будут внедряться новые технологические решения, а также продолжат развиваться инфраструктура и цифровые продукты.  

Компания информирует, что размеры ежемесячных выплат по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров не возрастут.  

Скидки на линейке тарифов «4G» МТС продолжат действовать до конца мая.  

Изображение носит иллюстративный характер

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