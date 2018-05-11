С 12 мая в Беларуси на копейку подорожает топливо

Новости Беларуси. В Минске с 12 мая подорожает автомобильное топливо.
Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с субботы на заправках Беларуси на 1 копейку увеличится стоимость дизельного топлива и бензина.
С 12 мая стоимость 1 литра автомобильного топлива составит:
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 28 копеек;
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 36 копейки;
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 57 копейки;
ДТ – 1 рубль 36 копеек.
В предыдущий раз изменились цены 27 апреля. На 1 копейку подорожало дизельное топливо.
Это девятое изменение цен с начала года (здесь подробнее).