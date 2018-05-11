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С 12 мая в Беларуси на копейку подорожает топливо

11.05.2018 - 17:57

Новости Беларуси. В Минске с 12 мая подорожает автомобильное топливо.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с субботы на заправках Беларуси на 1 копейку увеличится стоимость дизельного топлива и бензина.  

С 12 мая стоимость 1 литра автомобильного топлива составит:  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 28 копеек;  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 36 копейки;  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 57 копейки;  

ДТ – 1 рубль 36 копеек.  

В предыдущий раз изменились цены 27 апреля. На 1 копейку подорожало дизельное топливо.  

Это девятое изменение цен с начала года (здесь подробнее).  

Изображение носит иллюстративный характер

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Изображение использовано в качестве иллюстрации
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