﻿ С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут Дни Минска | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут Дни Минска

11.04.2018 - 22:26

Новости Беларуси. Есть что предложить. Столичные предприятия готовятся к масштабному мероприятию в Венгрии. С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут дни белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оба города намерены наращивать товарооборот. Он уже увеличился на 11 % и составил свыше 43 миллионов долларов. Больше всего на экспорт в Будапешт уходит нашей молочной и рыбной продукции. Особым спросом пользуются тракторы и косметика. Сейчас у нас десяток предприятий, которые экспортируют товары в венгерскую столицу. Для деловых переговоров организуют бизнес-форум. Во время Дней Минска коллеги обменяются опытом в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры, туризме и культуре. Не исключено, что в будущем отечественные электробусы также поедут по улицам Будапешта.


Аналогичные дни Минска пройдут в 2018 году и в Санкт-Петербурге. Мероприятия в северной столице России намечены на сентябрь. Тогда же Минск и Питер планируют подписать программу сотрудничества на ближайшие несколько лет.

С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут Дни Минска

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

От Венгрии до Беларуси – одно движение руки. Большой репортаж в «Картине мира»
От Венгрии до Беларуси – одно движение руки. Большой репортаж «Картины мира»
МИД Беларуси и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве
МИД Беларуси и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве
Беларусь и Венгрия намерены разводить крупный рогатый скот с улучшенной генетикой
Беларусь и Венгрия намерены разводить крупный рогатый скот с улучшенной генетикой
Машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство: в Минске открывается белорусско-венгерский бизнес-форум
Машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство: в Минске открывается белорусско-венгерский бизнес-форум
Мэр Будапешта предложил открыть в Минске торговые точки с венгерской продукцией
Мэр Будапешта предложил открыть в Минске торговые точки с венгерской продукцией
В первую очередь ЖКХ и культура: Минск и Будапешт расширят сферы сотрудничества
В первую очередь ЖКХ и культура: Минск и Будапешт расширят сферы сотрудничества
Дни Будапешта стартовали в Минске
Дни Будапешта стартовали в Минске
Петер Сийярто и Владимир Макей
«Венгрия высоко оценивает роль Беларуси в урегулировании кризиса в Украине» – Петер Сийярто
Все новости по теме Беларусь-Венгрия
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru