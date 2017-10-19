С 20 октября в Германовском переулке автобусы останавливаться не будут

Новости Беларуси. В этом районе идет строительство большой магистрали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Остановку снесут. Сесть на автобусы № 4 и 4Д можно будет на триста метров дальше, возле Физкультурного переулка.