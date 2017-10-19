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С 20 октября в Германовском переулке автобусы останавливаться не будут

19.10.2017 - 23:53

Новости Беларуси. В этом районе идет строительство большой магистрали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Остановку снесут. Сесть на автобусы № 4 и 4Д можно будет на триста метров дальше, возле Физкультурного переулка.

С 20 октября в Германовском переулке автобусы останавливаться не будут

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