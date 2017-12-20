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С 25 декабря увеличится время стоянки последних поездов метро на пересадочном узле «Октябрьская – Купаловская»

20.12.2017 - 21:38

Новости Беларуси. Последняя электричка не сбежит. Столичный метрополитен меняет график, чтобы минчане успели добраться домой. С 25 декабря увеличится время стоянки последних поездов метро на пересадочном узле «Октябрьская – Купаловская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У пассажиров будет 3 минуты, чтобы перейти с одной линии на другую.

Такое решение принято по просьбам минчан, которые часто, не успевали воспользоваться последним ночным составом, переходя с линии на линию, и вынуждены были на полпути покинуть станцию метро.

С 25 декабря увеличится время стоянки последних поездов метро на пересадочном узле «Октябрьская – Купаловская»

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