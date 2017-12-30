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С 31 декабря по 2 января гостиницы Минска будут заполнены до отказа

30.12.2017 - 17:44

Новости Беларуси. Минск в ожидании большого количества гостей. Планируется, что в период новогодних и рождественских праздников столичные гостиницы будут заполнены до отказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исходя из практики прошлых лет, а также на основе существующей брони самая высокая загрузка ожидается с 31 декабря по 2 января. Подавляющее большинство приезжих в этот период – россияне. На сегодняшний день туристы могут разместиться в 51 отеле.

В Минск они приедут в среднем на 3-5 дней и потратят на проживание около 100 рублей в сутки.

С 31 декабря по 2 января гостиницы Минска будут заполнены до отказа

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