новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

С 4 мая проездные в Минске будут действовать 60 дней

03.05.2017 - 21:43

Новости Беларуси. В Минске увеличили срок действия проездных.

Билеты на 10 и 20 поездок будут действительны 60 дней.

Раньше их использовали примерно месяц. А вот на цене проездных такое увеличение не отразится, стоимость останется прежней.

Нововведение вступает в силу 4 мая.

Поэтому билеты, купленные до 4 мая, можно использовать, как и раньше, только 30 дней. По мнению специалистов, такие изменения должны улучшить качества обслуживания пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 4 мая проездные в Минске будут действовать 60 дней

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новые тарифы на городские и пригородные пассажироперевозки в Минской области начнут действовать с 17 декабря
Новые тарифы на городские и пригородные пассажироперевозки в Минской области начнут действовать с 17 декабря
Официально: с 24 декабря в Минске дорожает проезд в общественном транспорте
Проезд в общественном транспорте подорожает с 9 августа
Минск: проезд в общественном транспорте подорожает с 9 августа
Маршрутки в Могилеве
Цены на маршрутки пока не регулируются, в Могилеве из-за этого разгорается конфликт между алчными и неалчными водителями маршруток
Все новости по теме Цены на проезд в общественном транспорте
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru