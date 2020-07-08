С чего начиналось становление белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. За годы белорусской независимости уровень жизни населения, по оценкам международных институтов, вырос в пять раз.
Такие цифры озвучили гости программы «В обстановке мира».
Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. Эксперты оценили путь, который прошла страна, и порассуждали о том, что ждет Беларусь в ближайшие пять лет.
С чего начиналось становление белорусской государственности?
К 1994 году зарплата населения упала ниже 25 долларов.
Как стране удалось выбраться из кризисной ямы?
Только с приходом сильной государственной власти начал наводиться тут порядок.
И почему на первый взгляд непопулярные меры сыграли на руку нашей социально-экономической политике?
Большая польза, на мой взгляд. Республика Беларусь не пошла по пути приватизации, как это было сделано, например, в соседних странах.
Поговорим, какими достижениями за годы независимости можем по праву гордиться.
Мы являемся, скажу откровенно, крепким середняком в мире по уровню жизни.
И обсудим, почему прежде чем критиковать, нужно оглянуться на четвертьвековой белорусский путь.
Игорь Марзалюк, СТВ:
Калі мы кажам пра беларускую мадэль, беларускую эканоміку, мы павінны памятаць, з чаго мы пачыналі.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.
Ковалёв о первых годах независимости Беларуси: «Главная беда тех лет, что абсолютно отсутствовало государственное регулирование экономических процессов»
Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы независимости, и порассуждали о том, что ждёт страну в ближайшие пять лет.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как выглядела экономика страны в 1994 году, что она из себя представляла?
Михаил Ковалёв, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрии БГУ, доктор физико-математических наук:
Экономику той ситуации я хорошо ощущал, будучи экономическим советником спикера парламента Шушкевича. Поэтому я очень хорошо помню тот момент времени. В 1991 году мы провозгласили независимость, и к 1994 году наше производство общее – валовый внутренний продукт – упало почти на 40%. Это почти половину мы потеряли того, что имели в Советском Союзе. Понятно, что так упал и жизненный уровень, зарплата населения упала ниже 25 долларов. В магазинах не было ничего! Вводили «белочки», «зайчики», такие-сякие деньги, вводили талоны, чтобы купить хотя бы 100 грамм сливочного масла, ещё что-то. Ещё один эпизод вспомню: Чехии платили астрономические деньги за то, что она поставила какое-то зерно, чтобы мы могли произвести хлеб – хлеба даже не хватало.
Как правило, в статьях называют такую примитивную причину — разрыв хозяйственных связей. Вот разорвались в Советском Союзе хозяйственные связи, и я прямо должен буду сказать, что это, действительно, тоже верно. Но не это было главное. Главная была одна причина: во время горбачёвских реформ, потом, когда мы получили независимость, в экономике воцарился дух полной вседозволенности.
Вот как сейчас есть у нас такой журналист, Романчук, по-моему, его фамилия. Он призывает, что надо дать экономике жить так, как она есть. Вот тогда её оставили такой, какая она есть. Я честно и прямо скажу – парламент, хоть я был и советником председателя парламента, конечно, не мог тогда вмешиваться в экономическую жизнь, в этой ситуации невмешательство государства привело к одному: что каждый делал то, что он хотел. Председатели банков брали в своём банке кредит, и эти деньги вносили в уставной фонд, превращая банк в свой личный. И так далее, и так далее. Главная беда вот тех лет, что абсолютно отсутствовало государственное регулирование экономических процессов.
Также в программе эксперты обсудили:
– с чего начиналось становление белорусской государственности?
– как стране удалось выбраться из кризисной ямы?
– почему, на первый взгляд, непопулярные меры сыграли на руку нашей социально-экономической политике?
– почему прежде чем критиковать, нужно оглянуться на четвертьвековой белорусский путь?
– какими достижениями за годы независимости можем гордиться?
Смотрите 8 июля в 20.30 на СТВ.