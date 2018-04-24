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С должности гендиректора «Белэнерго» уволен Евгений Воронов

24.04.2018 - 15:40

Новости Беларуси. С должности генерального директора ГПО «Белэнерго» уволен Евгений Воронов.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.

Евгений Воронов был согласован на должность пять лет назад – 22 апреля 2013 года.  

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