С должности гендиректора «Белэнерго» уволен Евгений Воронов

Новости Беларуси. С должности генерального директора ГПО «Белэнерго» уволен Евгений Воронов.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.

Евгений Воронов был согласован на должность пять лет назад – 22 апреля 2013 года.