С должности гендиректора «Белэнерго» уволен Евгений Воронов

Новости Беларуси. С должности генерального директора ГПО «Белэнерго» уволен Евгений Воронов.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.
Евгений Воронов был согласован на должность пять лет назад – 22 апреля 2013 года.
Новости Беларуси. С должности генерального директора ГПО «Белэнерго» уволен Евгений Воронов.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.
Евгений Воронов был согласован на должность пять лет назад – 22 апреля 2013 года.
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