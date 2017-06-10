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С этого момента их ждут солдатские будни и жизнь по уставу: как в Беларуси новобранцы принимали присягу?

10.06.2017 - 19:36

Новости Беларуси. Пополнение в рядах вооруженных сил Беларуси. Военную присягу приняли сегодня семь с половиной тысяч новобранцев и тех, кто служит в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая масштабная церемония прошла по традиции в 72 гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и специалистов в Печах.

Слова торжественной клятвы на верность Родине здесь произнесли около двух тысяч военнослужащих.

Высматривая сына, Владимир невольно вспоминает армейскую лексику. Сам служил на Дальнем Востоке. Немудрено, что и сын после окончания Академии стремился стать солдатом. С оружием в руках и в строю на знаки родителей Дима ответить может лишь улыбкой. Зато на наши вопросы отвечает уже по уставу.  

Дмитрий Дунин:
Так точно. Думаю, все хотят принимать присягу в Печах, это очень почетно

Текст торжественной клятвы он произнесёт наизусть. Хотя не без дрожи в голосе – самые важные для каждого военного слова. 

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
У каждого дрожал голос, видно было внутреннее страшное волнение. Поверьте, что любой человек, который принимает присягу, тоже волнуется, очень волнуется, и я волновался, потому что у меня мать стояла передо мной в училище, и те волнения, которые они испытывают сейчас.

Я тоже пережил в свое время.

Часть недавних новобранцев за несколько месяцев в легендарной некогда всесоюзной «учебке» в Печах освоит воинские азы разных специальностей – от танкистов до разведчиков.

Остальные отправятся служить в подразделения по всей стране.  

Тимур Буриев:
Рад, что буду артиллеристом, еще у меня доолнительная специальность –телеграфист, она довольно престижная

С момента проводов у военкоматов прошел месяц. Ребята успели пройти курс молодого бойца и привыкнуть к форме. 

Даже военный оркестр в праздничной атмосфере позволяет себе некоторые «вольности».

Тем временем команды «вольно» для ребят ждет семья Мороз. Полным составом всю ночь ехали из Гомеля. Агафья Федоровна ради поддержки внука накануне в поезде отметила свой 83 День Рождения. С этого момента их ждут солдатские будни и жизнь по уставу. И маршировать им придется каждый день. Но именно этот проход строем самый волнительный. Ведь за ребятами наблюдают и переживают за них самые близкие люди.

После торжественного марша долгожданные 5 минут на поздравления.

Потом солдаты-новички сдадут оружие и до вечера отправятся в свою первую увольнительную.  

Александр Мороз, рядовой:
Чувствовал, что за меня переживают родные, что должен их не подводить, скучал очень и сегодня никуда их не отпущу.

С этого момента их ждут солдатские будни и жизнь по уставу: как новобранцы принимали присягу в Беларуси?

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