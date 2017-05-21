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«С фонариком разглядываешь каждую деталь картины»: «Ночь музеев» в Национальном художественном

21.05.2017 - 13:42

Новости Беларуси. Мороженое из азота и поющая молния – в музее опытов и экспериментов. Беларусь присоединилась к всемирной акции «Ночь музеев». Это единственное время в году, когда даже залы русского искусства в Национальном художественном погружаются во тьму, но не кромешную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетитель музея:
С фонариком разглядываешь каждую деталь картины и более тщательно узнаешь работу мастера.

Юлия Лисай, старший научный сотрудник отдела русского искусства Национального художественного музея:
Ситуация темноты и фонарика, который освещает небольшое пространство провоцирует публику усмотреть картинки вот такого формата, к которым они никогда не пойдут при естественном освещении.

По всей стране более 90 выставок и галерей принимали гостей минувшей ночью. Некоторые работали до 6 утра.

«С фонариком разглядываешь каждую деталь картины»: «Ночь музеев» в Национальном художественном

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