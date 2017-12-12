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С каким успехом молодежная сборная по хоккею (U-20) играет в экстралиге?

12.12.2017 - 14:02

В гостях у программы «Неделя спорта» Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной по хоккею (U-20).

Молодежная сборная по хоккею играет в чемпионате белорусской экстралиги, то есть «рубится» среди мужиков. В принципе, это еще юноши. Это дает результат?

Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной по хоккею (U-20):
Безусловно. Уже второй сезон ребята играют в экстралиге. В принципе, мальчиками для битья мы не являемся. В том сезон мы попали в плей-офф, причем с отрывом от 9-го места в 25 очков. В этом году одного очка не хватило, чтобы попасть в первую шестерку. Плюс результаты на международной арене. Мы вышли (и U-18) в элиту и закрепились, в Словакии в элите остались. И U-20 Бремерхафене в том сезоне вышли в элиту. Сейчас новая задача – остаться в элите. Поэтому прогресс налицо.

С каким успехом молодежная сборная по хоккею (U-20) играет в экстралиге?

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