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С каждым годом соревнования всё серьезнее: в Минск прибыла хоккейная команда ОАЭ для участия в Рождественском турнире

02.01.2018 - 16:46

Новости Беларуси. Первые участники Рождественского международного турнира любителей хоккея прибыли в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту в полдень 2 января приземлился самолет с командой Объединенных Арабских Эмиратов.

Несмотря на то, что первая игра их ждет лишь 5 января, спортсмены прибыли в Минск намного раньше, чтобы опробовать лед «Чижовка-Арены», где развернутся основные баталии. В планах у гостей и успеть погулять по полюбившемуся городу. Почти все из 25 членов команды ОАЭ участвуют в турнире в четвертый раз.

Саид аль-Нуэйми, нападающий сборной Объединенных Арабских Эмиратов:
Спасибо за приветствие на белорусской земле. Я очень воодушевлен предстоящим Рождественским турниром. Конечно, мы рассчитываем на победу.

Халед аль-Кубэйси, менеджер сборной Объединенных Арабских Эмиратов:
Мы принимаем участие в турнире в четвертый раз, и с каждым годом он становится все серьезнее и серьезнее. В прошлом году наша команда заняла третье место – это большое достижение для нашей страны. И мы чувствуем поддержку, которую оказывает белорусская сторона развитию хоккея в Объединенных Арабских Эмиратах, нашей команде. Поэтому нам очень приятно приезжать на турнир снова и снова.

Напомним, Рождественский турнир пройдет уже в 14-й раз. Нашу страну представит команда Президента Беларуси. К слову, она абсолютный рекордсмен соревнований по количеству побед: их в копилке у белорусов 10.

С каждым годом соревнования всё серьезнее: в Минск прибыла хоккейная команда ОАЭ для участия в Рождественском турнире

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