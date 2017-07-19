С начала 2017 года субсидии на открытие собственного дела получили свыше 80 безработных минчан

Новости Беларуси. Субсидии на открытие собственного дела с начала года получили свыше 80 безработных минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единовременное государственное денежное пособие – это 11 бюджетов прожиточного минимума или чуть больше 2000 рублей.

Деньги тратят на регистрацию ИП, создание частные унитарных предприятий. Чаще всего предпринимателями становятся мужчины.

Начинающие бизнесмены в основном выбирают сферу оказания услуг в строительстве, ремонтные работы, автомобильные перевозки. В этом году добавились услуги по переводу, ремонт техники с выездом к заказчику.