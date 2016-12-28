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С новым оборудованием РНПЦ онкологии у хирургов будет возможность выполнять более 100 операций в день

28.12.2016 - 19:50

Новости Беларуси. А теперь об инвестициях в здоровье. Два корпуса открыли 28 декабря в Республиканском онкоцентре имени Александрова в Боровлянах: один новый, другой только после реконструкции.

Теперь, и это впервые в Беларуси, высочайшие технологии лечения будут работать амбулаторно.

Так, при раннем выявлении рака больного не нужно госпитализировать на долгое время. Операцию проведут так, чтобы пациент пришел утром, а ушел уже вечером.

В поликлинике будет функционировать рентгеновское отделение с компьютерным и магнитно-резонансным томографами.

В ближайшее время в поликлинике появятся электронные амбулаторные карты пациентов и истории их болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Операционный блок, он может быть лучший блок, чем в некоторых больницах стационарных. Здесь же у нас прекрасное отделение эндоскопическое, оснащённое суперсовременно, и то же отделение УЗИ. Все врачи оснащены соответствующими рабочими местами. Хирургическая активность: у нас 100 операций в день делают. Это сейчас уже 100 операций в день в среднем, а с вводом вот этого операционного блока, это ещё будет и больше. Все рассчитано на то, чтобы сократить очереди.

Добавлю, помощь в консультативной поликлинике будет оказываться только белорусам.

Продолжит работать и прежнее здание. В нем после капитального ремонта планируют принимать уже иностранных пациентов.

С новым оборудованием РНПЦ онкологии у хирургов будет возможность выполнять более 100 операций в день

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