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«С одной стороны, это не была пародия, а с другой – собой быть тоже не приходится». Илья Сильчуков о проекте «Звезда эпохи»

11.12.2017 - 12:02

Ровно неделю назад на СТВ состоялась премьера музыкального шоу «Звезда эпохи». Новый выпуск уже сегодня вечером на СТВ. Вас ждёт погружение в очередную эпоху и, конечно, легендарные хиты, которым хочется подпевать. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – участники шоу «Звезда эпохи»: артист и шоумен – Иван Вабищевич и солист Большого театра Беларуси – Илья Сильчуков.

Кого изображал солист Большого театра на проекте «Звезда эпохи»? Что Илья Сильчуков будет исполнять в новом выпуске? Узнаете в материале.

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