новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки

11.09.2017 - 17:04

Новости Беларуси. Тем временем, в Несвижском районе отметили Дожинки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Район, к слову, первый в области пришел к уборочному финишу и дал стране почти 150 тысяч тонн зерна. Кроме того, здесь и самая высокая урожайность по Минской области – более 65 центнеров с гектара. А в «Снове» – одном из ведущих сельхозпредприятий Беларуси – собрали почти 100 центнеров на круг.

Поводов для гордости более чем достаточно. Финал жатвы-2017 отпраздновали с песнями, танцами и награждением лучших хлеборобов.

С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко: «Мы должны были наконец-то навести порядок по предотвращению всякой халатности во время уборочной»
Александр Лукашенко: «Мы должны были наконец-то навести порядок по предотвращению всякой халатности во время уборочной»
Сладким чай останется и в 2017 году: как в Гродненской области собирают урожай сахарной свеклы
Сладким чай останется и в 2017 году: как в Гродненской области собирают урожай сахарной свеклы
Урожайность в 515 центнеров с гектара: в Беларуси приступили к уборке сахарной свеклы
Урожайность в 515 центнеров с гектара: в Беларуси приступили к уборке сахарной свеклы
К такому урожаю наши аграрии шли 20 лет: итоги уборочной кампании-2017
К такому урожаю наши аграрии шли 20 лет: итоги уборочной кампании-2017
6 тысяч тонн зерна: механизатор агрокомбината «Ждановичи» Михаил Солодуха – самый продуктивный комбайнер Беларуси
6 тысяч тонн зерна: механизатор агрокомбината «Ждановичи» Михаил Солодуха – самый продуктивный комбайнер Беларуси
В Беларуси в 2017 году ожидается общий урожай в 10 миллионов тонн зерна
В Беларуси в 2017 году ожидается общий урожай в 10 миллионов тонн зерна
Итоги уборочной и сев озимых: Александр Лукашенко принял с докладом руководителей агропромышленного комплекса
Итоги уборочной и сев озимых: Александр Лукашенко принял с докладом руководителей агропромышленного комплекса
Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов
Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов
Все новости по теме Уборочная кампания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru