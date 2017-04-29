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С такой молодежью в будущее можно смотреть с оптимизмом: Максим Рыженков о гранд-финале конкурса «100 идей для Беларуси»

29.04.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Гранд-финал конкурса «100 идей для Беларуси» собрал сегодня в Минске более сотни стар-тапов и изобретений молодых людей. Жури предстоит выбрать лучшие из них. Победители получат гранты и путевки на участие уже в международном конкурсе, в котором представят Беларусь. Главное же, уверены организаторы проекта, в том, что эта

площадка дает возможность талантливой молодёжи громко заявить о себе.

Максим Масальский, студент Белорусского национальнгоо технического университета:   
Сделал образовательного робота и написал книгу, при помощи которой преподаватели и учителя смогут подать материал и обучить детей работе с данным устройством.

Сделано порядка 50 роботов, они уже внедрены в БНТУ.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Молодые люди в таком возрасте интересуются такими темами, даже еще и разрабатывают и внедряют. Настолько прогресс двигается вперед. С такой молодежью можно в будущее смотреть с оптимизмом. Любое изобретение или открытие которое сегодня есть,

оно имеет либо импортозамещающий характер, либо снижает издержки,

либо служит людям, создает какой-то зарубежный аналог, который мы не можем приобрести. Оно должно быть внедрено.

В рамках проекта собрался и дискуссионный клуб. Тема нынешнего открытого диалога: «Наука будущего – наука молодых». В нём вместе с участниками конкурса участвуют эксперты и ученые Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой молодежью в будущее можно смотреть с оптимизмом: Максим Рыженков о гранд-финале конкурса «100 идей для Беларуси»

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