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«Садик остро назрел»: как идет строительство долгожданного детского сада в Фаниполе

16.01.2018 - 18:15

Новости Беларуси. Справимся за ближайшие девять месяцев. Такое обещание дают строители, которые возводят детский сад в Фаниполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги на завершение работ накануне выделил глава государства. Миллион рублей на объект направят из средств резервного фонда Президента. Строители пришли на эту площадку еще в ноябре.

Виктор Личик, директор Держинского домостроительного управления:
Фаниполь в последние годы интенсивно застраивается жильем. Приходит молодежь. Школа находится рядом. Здесь больше тысячи учащихся. Тоже уже проблема.

Садик остро назрел. Здесь болота, дождей много выпало. Но, тем не менее, благодаря усилиям участников строительства, подготовительный период, который был по ПОСу 4,5 месяца, мы выполнили за 2 месяца.

Уже в июле садик – он рассчитан на 230 мест – планируют сдать в эксплуатацию. С наступлением нового учебного года здесь примут и первых воспитанников.

«Садик остро назрел»: как идет строительство долгожданного детского сада в Фаниполе
Строительство детского сада в Фаниполе
Фото. Строительство детского сада в Фаниполе
Строительство детского сада в Фаниполе
Фото. Строительство детского сада в Фаниполе

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