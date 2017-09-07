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Салют на День города в Минске: где и во сколько?

07.09.2017 - 13:31

Новости Беларуси. В нынешнем году Минску исполняется 950 лет. Юбилей города отмечать будут с 7 по 10 сентября.

Минчан ждут ярмарки, исторические реконструкции, спортивные соревнования.

Основным днем празднования станет суббота – 9 сентября.С утра и до самого вечера в центре города пройдут гуляния.Завершит этот праздничный день салют.

9 сентября в 23.00 минчан и гостей города ждет музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. Место проведения – площадка в районе Дворца спорта.

Больше информации о Дне города Минска в 2017 году – здесь.

Где и во сколько состоится салют на День города Минска

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