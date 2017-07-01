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Салют в Минске 3 июля 2017 года. Когда смотреть?

01.07.2017 - 13:53

Новости Беларуси. Кульминацией празднования Дня Независимости в Минске станет салют. Он раскрасит небо над белорусской столицей в 23:00.

За пять минут до этого на площадке у стелы «Минск-город-герой» пройдет акция «Споем гимн вместе».

Салют будет дан с 6 позиций:
1. в парке имени 50-летия Победы,
2. в районе населенного пункта Новинки,
3. на берегу водохранилища Дрозды,
4. в микрорайоне Восточный,
5. на пустыре в районе Чижовского кладбища,
6. в районе аэропорта Минск-1.

30 залпов. Организаторы обещают: минчан и гостей города ждет красочное зрелище.

Фрагмент видеоверсии салюта будет доступен и на нашем сайте. Следите за информацией.

Расписание общественного транспорта на День Независимости здесь

Салют в Минске

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