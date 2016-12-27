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Сам с собой и телевизором: как минчане планируют встретить Новый год?

27.12.2016 - 22:11

Новости Беларуси. О праздничных планах жителей столицы Беларуси рассказали в «Большом городе».

Минчане:
Я спокойно собираюсь: один, сам с собой. Хорошо украшу новогодний стол: по традиции, богато и красиво. А потом буду смотреть телевизор, все наши замечательные программы.

31-го… Мы живём в спальном районе, поэтом будем дома встречать.

У нас такая традиция: мы встречаем Новый год под бой курантов дома. А потом, в половину первого, мы уже идем к друзьям, гулять по городу, смотреть красоту Минска. Минск у нас очень красивый город, особенно когда он освещен новогодними огнями.

Новый год будем встречать дома. Приедут гости.

На улицы города не собираюсь выходить, привыкли встречать в кругу семьи.

Мы пойдём на Новый год, после того, как встретим с семьей, встречать на площадь. Потому что в Минске красиво: очень много иллюминации, молодых, красивых людей. Думаю, что мы с семьей с удовольствием прогуляемся.

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